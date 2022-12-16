Москва, 16 декабря, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Город Артёмовск Донецкой Народной Республики (ДНР), который в Киеве называют Бахмут, имеет стратегически важное значение для всех сторон конфликта на Украине, пишет 16 декабря телеграм-канал «Русская весна».

ИА REGNUM ДНР. Инфографика

Отмечается, что на Артёмовске завязана вся логистика киевского режима на этом направлении фронта, так как через город проходит трасса М-03 на Славянск, а также через него идёт железная дорога.

Также указывается, что ввиду этого освобождение российскими войсками Артёмовска повлияет на снабжение киевских боевиков во многих удерживаемых ими позициях в регионе и может вынудить ВСУ оставить большое количество населённых пунктов, что значительно отодвинет рубежи обороны киевского режима на запад.

При этом уточняется, что трасса M-03 в направлении Славянска является естественным вектором атаки для Вооружённых сил России, а наличие в Артёмовске железной дороги позволяет в случае его освобождения сделать городу узлом снабжения российских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что недокомплект ряда подразделений бандеровской армии под Артёмовском (ДНР) составляет 70%.