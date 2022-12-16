Токио, 16 декабря, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Компания Sony рассматривает возможность строительства на юго-западе Японии нового завода по производству полупроводников, используемых в смартфонах, с инвестициями в несколько миллиардов долларов, сообщает 16 декабря Киодо Цусин.

Andri Koolme Смартфон Sony

Строительство завода в префектуре Кумамото предположительно начнётся в 2024 году, а уже через год завод может начать работу.

Этот шаг рассматривается как направленный на расширение внутреннего производства полупроводников на фоне растущего спроса на них во всём мире.

В Кумамото уже действует завод Sony по производству полупроводников.

Ещё один завод Sony намерена построить совместно с Denso и крупнейшим в мире производителем микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing. Правительство Японии предоставит субсидии на сумму до 476 млрд иен ($3,5 млрд) этому совместному предприятию, которое планирует начать производство к концу 2024 года.

Sony и семь других крупных японских фирм, включая Toyota, также создали фирму Rapidus для производства, возможно, с 2027 года 2-нанометровых чипов следующего поколения.