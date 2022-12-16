Бахмут, ДНР, 16 декабря, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Недокомплект ряда подразделений бандеровской армии под Артёмовском (ДНР) составляет 70%, заявил 16 декабря военный эксперт Андрей Марочко.

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога на Артёмовск (Бахмут), Донбасс, Россия

«Подтверждён очередной факт некомплекта 70% в личном составе одного из подразделений войсковой части А 4395 в 34-й отдельной мотопехотной бригаде», — рассказал Марочко в интервью ТАСС.

По данным разведки, у половины находящихся на линии соприкосновения совершенного нет боевого опыта. Немало и тех, кто никогда до сих пор не держал в руках автомат, отметил офицер.

Напомним, ранее Марочко сообщал о большом количестве несчастных случаев в рядах ВСУ в зоне СВО из-за поставки некачественных боеприпасов.