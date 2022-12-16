Дублин, 16 декабря, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Ирландский военнослужащий, участвующий в миротворческой миссии ООН в Ливане (UNIFIL), был застрелен во время инцидента 15 декабря, заявил в интервью телеканалу RTE министр обороны Ирландии Саймон Ковени.

U.S. Air Force Миротворец ООН

Происшествие произошло в ливанской столице Бейруте. Два бронетранспортера, входящие в состав миссии UNIFIL, проводили плановый объезд подконтрольной территории.

Враждебно настроенная толпа окружила одну из машин, в результате чего началась стрельба. Также пострадал еще один ирландский миротворец.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Демократической Республике Конго во время уличных беспорядков погибли миротворец ООН и двое полицейских.