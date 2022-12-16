Москва, 16 декабря, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отклонил притязания Минпромторга России к ярославскому предприятию — АО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат», с которого пытались взыскать свыше 302 млн рублей пени. Решение судьи Крикуновой ещё может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В деле речь шла «о взыскании пени в размере 302 863 210 руб. 65 копеек».

«В удовлетворении иска отказать», — уточняется в результативной части вердикта.

Полное решение суда пока не обнародовано.

Напомним, дело слушалось с августа 2022 года.