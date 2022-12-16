Минпромторгу России отказали во взыскании 302 млн рублей пени с машзавода
Минпромторг России проиграл спор на 302 млн рублей
Москва, 16 декабря, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отклонил притязания Минпромторга России к ярославскому предприятию — АО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат», с которого пытались взыскать свыше 302 млн рублей пени. Решение судьи Крикуновой ещё может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия, передаёт ИА REGNUM.
В деле речь шла «о взыскании пени в размере 302 863 210 руб. 65 копеек».
«В удовлетворении иска отказать», — уточняется в результативной части вердикта.
Полное решение суда пока не обнародовано.
Напомним, дело слушалось с августа 2022 года.
Справка: завод зарегистрирован в ЕГРЮЛ с 1994 года, но история ведётся с 1968 года. Завод производит продукцию для авиационной отрасли. АО было поставщиком по более чем 80 госконтрактам.