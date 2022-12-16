Брюссель, 16 декабря, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Неофициальный супруг вице-спикера Европарламента Евы Кайли признался в своей роли в катарском скандале со взяточничеством, сообщает 15 декабря Reuters.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка. Коррупция

Известный в прошлом итальянский дзюдоист Франческо Джорджи, который является гражданским мужем Евы Кайли, сообщил бельгийским следователям о том, что получал взятки от представителей Катара.

Это признание может внести «значительный вклад» в расследование фактов коррупции в Европейском парламенте. Джорджи, сейчас находящийся под стражей, назвал имена двух европарламентариев — от Италии и Бельгии, — бравших взятки у катарцев.

В то же время Джорджи в своих показаниях всячески пытается обелить Кайли, утверждая о её невиновности.

Напомним, что Кайли и ещё несколько депутатов Европарламента подозреваются в получении крупных взяток в обмен на содействие в принятии решения о проведении Чемпионата мира по футболу — 2022 именно в Катаре.