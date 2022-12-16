Пхеньян, 16 декабря, 2022, 04:38 — ИА Регнум. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к международным усилиям по улучшению положения с правами человека в Северной Корее, сообщает 16 декабря южнокорейское информационное агентство Рёнхап.

Kok Leng Yeo Флаг КНДР

Резолюция, инициированная Европейским союзом и принятая без голосования, выражает озабоченность по поводу ужасной ситуации с правами человека в КНДР, а также по поводу того, что она называет незаконными задержаниями, пытками и казнями иностранных граждан.

Резолюция, соавтором которой впервые за четыре года выступила Южная Корея, призывает Пхеньян немедленно предоставить всю соответствующую информацию семьям и странам иностранных граждан, задержанных в КНДР.

Представитель Северной Кореи в ООН заявил, что страна отвергает и осуждает эту резолюцию, назвав ее «крупной политически мотивированной провокацией», направленной на подрыв социалистической системы страны.

«Проект резолюции, являющийся продуктом враждебной политики США и их сторонников в отношении КНДР, не имеет ничего общего с поощрением и защитой прав человека. Так называемое нарушение прав человека, упомянутое в проекте резолюции, не может существовать в нашей стране, где во всех сферах общественной жизни в полной мере воплощен принцип «человек прежде всего», — сказал северокорейский дипломат.

Напомним, что это уже 18-я по счёту резолюция ООН, принятая по поводу нарушения прав человека в КНДР.