Флорида, США, 16 декабря, 2022, 03:36 — ИА Регнум. Житель американского штата Флорида получил ранения в результате нападения аллигатора, 15 декабря передал телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

Me Аллигатор

Инцидент произошел в городе Санибел. Мужнина решил помыть руки в пруду и в этот момент подвергся атаке рептилии.

Ему удалось вытащить руки из пасти хищника и позвонить в службу спасения. Люди, которые оказались поблизости, помогли пострадавшему наложить жгут на рану на правой руке.

Прибывшие на место происшествия работники скорой помощи осмотрели мужчину и отвезли его в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Западной Австралии крокодил укусил за голову мужчину, который ловил крабов.