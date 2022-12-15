Токио, 16 декабря, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Пять крупнейших японских банков во главе с Sumitomo Mitsui планируют предоставить около 1,2 трлн иен ($8,87 млрд) инвестиционному фонду, чтобы помочь ему купить знаменитую электротехническую компанию Toshiba, сообщает 15 декабря информационное агентство Киодо Цусин.

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Фонд Japan Industrial Partners уже получил инвестиции на сумму около 1 трлн иен ($7,39 млрд) от группы из более чем 10 японских компаний. Ожидается, что общая сумма, необходимая для приобретения компании, находящейся в тяжёлом финансовом положении, составит от 2,2 трлн до 2,5 трлн иен (от $16,25 млрд до $18,53 млрд).

В начале октября Toshiba остановила свой выбор именно на консорциуме, возглавляемом фондом Japan Industrial Partners, а не на тесно связанном с государством фонде Japan Investment.

Напомним, Toshiba в последние годы сотрясают многочисленные коррупционные скандалы, кроме того, компания имеет значительные долги и фактически находится на грани банкротства.