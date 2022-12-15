Лима, 16 декабря, 2022, 00:22 — ИА Регнум. Группа протестующих прорвала оцепление полиции у аэропорта города Аякучо на юге Перу и вступила в столкновения со стражами правопорядка, 15 декабря передала радиостанция RPP.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

При этом полицейские и военнослужащие смогли оттеснить демонстрантов, несмотря на новые попытки протестных групп проникнуть к терминалу воздушной гавани.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря новый президент Перу Дина Болуарте заявила, что в ходе столкновений с протестующими в стране пострадали свыше 200 сотрудников полиции. В республике из-за протестов на один месяц ввели режим чрезвычайного положения.

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