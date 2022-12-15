Вашингтон, 15 декабря, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси пока не намерена ставить на рассмотрение палаты законопроект, запрещающий использовать приложение TikTok в государственных структурах США, сообщает 15 декабря телеканал Fox News.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Пелоси сказала, что она тщательно изучит представленный законопроект и будет консультироваться по поводу него с Белым домом. Пелоси намекнула, что в законопроект могут быть внесены некоторые изменения. Она уклонилась от прямого ответа на вопрос журналистов, будет ли законопроект представлен в палате представителей на следующей неделе.

Напомним, что законопроект о фактическом запрете TikTok в госструктурах был 14 декабря единогласно принят в Сенате.