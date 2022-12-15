Москва, 15 декабря, 2022, 21:10 — ИА Регнум. В России до конца 2022 года будет разработан проект по развитию системы по борьбе с сахарным диабетом. Поручение о её разработке ранее дал президент РФ Владимир Путин. На борьбу с сахарным диабетом в бюджете РФ на 2023 год предусмотрено 10 млрд рублей, сообщила в ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое провел 15 декабря глава государства, вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Мы до конца этого года (2022 г.) разработаем соответствующий федеральные проект по развитию системы, направленной на борьбу с заболеванием, связанным с сахарным диабетом как для детского населения, так и для взрослого. Мы дополнительно рассматриваем вопросы дальнейшего развития этого проекта», — заявила замглавы правительства РФ.

Ранее сообщалось, что ученые Уральского федерального университета совместно с коллегами из Волгоградского государственного медицинского университета разработали инновационный препарат AB-19 для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета.