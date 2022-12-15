Вашингтон, 15 декабря, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Соединённые Штаты планируют в 2023 году вдвое нарастить темпы подготовки военнослужащих ВСУ на американской военной базе в Германии. Об этом 15 декабря сообщает газета The New York Times, ссылаясь на источник в администрации США.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации журналистов, в настоящее время американские инструкторы в Германии на базе возле города Графенвёр готовят по 300 украинских военных в месяц для ведения боевых действий против России. Этот показатель планируется увеличить до 600–800.

В издании также сообщили, что всего США помогли обучению 3,1 тыс. военнослужащих ВСУ, из которых 610 обучали использовать реактивные системы залпового огня HIMARS.