Вашингтон, 15 декабря, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции, введённые Соединёнными Штатами 15 декабря, стали реакцией на «эскалацию Россией» боевых действий с киевским режимом. Об этом заявил на брифинге координатор санкционной политики Госдепа США Джеймс О’Брайен.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Он пригрозил, что на подобные действия со стороны России последуют «дальнейшие действия со стороны США». О’Брайен также считает, что в Евросоюзе смогут прийти к соглашению и примут девятый пакет антироссийских санкций, тогда Вашингтон их поддержит.

«В нём есть несколько ключевых элементов, которые мы с нетерпением хотим реализовать вместе с нашими европейскими партнёрами», — подчеркнул представитель Госдепа.

Напомним, 15 декабря США ввели санкции в отношении вице-премьера России Андрея Белоусова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы РЖД Олега Белозерова, главы «Норникеля» Владимира Потанина, а также против жены, сына и дочери бизнесмена.