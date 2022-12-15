Варшава, 15 декабря, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Подарок от Киева главному коменданту полиции Польши Ярославу Шимчику, который взорвался рядом с его кабинетом, оказался гранатомётом. Об этом сообщила 15 декабря со ссылкой на источники сообщила польская газета Wyborcza.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша. Варшава

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По информации собеседников издания, взрыв произошел из-за неосторожного обращения офицеров с боеприпасом. Сообщается, что он «неожиданно выстрелил, пока они играли с ним». Газета также утверждает, что Шимчик, пострадавший в результате инцидента, потерял слух.

Отметим, что официальных заявлений о том, что именно взорвалось в здании польской полиции, сделано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика взорвался подарок, который он получил во время рабочего визита на Украину 11–12 декабря, где он встретился с руководством украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям.

Шимчик был отправлен в госпиталь с лёгкими травмами, которые он получил в результате взрыва, он находится под наблюдением медиков.

Польская сторона обратилась к украинской стороне с просьбой дать соответствующие разъяснения.