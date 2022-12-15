Вашингтон, 15 декабря, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Делегация США находится с 12 по 16 декабря на Тайване в связи с проведением третьего раунда диалога между Вашингтоном и Тайбэем по экономическому процветанию, сообщает 15 декабря пресс-служба Госдепа США.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние США на Тайвань

Американскую делегацию возглавил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам торговой политики и переговоров Тони Фернандес. Во время визита зампомощника госсекретаря Фернандес встретился с тайваньскими собеседниками для обсуждения ряда экономических вопросов, представляющих взаимный интерес.

По данным Госдепа США, одновременно проходил диалог 14 декабря в онлайн-формате из Вашингтона под руководством замгоссекретаря США по вопросам обеспечения экономического роста, энергетики и охраны окружающей среды Хосе Фернандеса. Переговоры шли под эгидой американского института на Тайване и Тайбэйского экономического и культурного представительства в США. Во встрече приняли участие представители американских властей и тайваньской администрации.

Сообщается, что стороны приветствовали диалог как возможность углубить экономическое сотрудничество и укрепить прочное экономическое партнерство. Кроме того, в ходе беседы подняли темы о цепочках поставок и безопасном переходе к чистой энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевский мэр Виталий Кличко заявил, что спецтехника и генераторы для котельных и станций теплоснабжения были поставлены властями США для города Киева.

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