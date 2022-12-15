Варшава, 15 декабря, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Подарок, который главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик получил на Украине, взорвался в его кабинете. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба польского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«В помещении, прилегающим к кабинету главного коменданта полиции, взорвался один из подарков, которые комендант получил во время рабочего визита на Украину 11–12 декабря, где он встретился с руководством украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Шимчик получил взорвавшийся подарок от руководителей одной из спецслужб режима Киева, и добавляется, что в данный момент главный комендант польской полиции отправлен в госпиталь с лёгкими травмами, которые он получил в результате взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик заявил, что в общей сложности 2,1 млн тонн зерна, включая 1,4 млн тонн кукурузы, было вывезено до конца сентября с территории Украины польской стороной.