Москва, 15 декабря, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Пакет мер по улучшению в стране демографической ситуации поручил подготовить в начале следующего года президент России Владимир Путин. Об этом глава государства заявил 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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Оценивая ситуацию с стране в контексте демографии, президент отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, в стране удалось сократить смертность. Но при этом «резкое снижение рождаемости практически свело на нет эти достижения».

Владимир Путин «Я прошу правительство в начале следующего года подготовить специальный пакет мер, чтобы переломить эту тенденцию».

Глава государства призвал сделать всё, чтобы ситуация изменилась к лучшему: нужно и обеспечить повышение рождаемости, и рост продолжительности жизни в стране.