Москва, 15 декабря, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В России появление искусственного интеллекта, развитие облачных сервисов и пакетов цифровых услуг может сократить потребность в таких специалистах, как бухгалтер, сметчик, копирайтер, корректор, переводчик, билетер, оператор кол-центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявила старший преподаватель факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова Дарья Стюрина. Так она прокомментировала данные HeadHunter о том, что в РФ самыми востребованными профессиями в 2022 году оказались врач, инженер, программист и слесарь.

Бухгалтерия

«Первым трендом к изменениям стала повсеместная автоматизация и внедрение современных технологий. В свете цифровой трансформации, безусловно, на первый план выходят инженерные и IT-профессии всех уровней. С появлением новых технологий нехватка высококвалифицированных кадров в этих областях будет только увеличиваться. При этом появление искусственного интеллекта, развитие облачных сервисов и пакетов цифровых услуг может сократить потребность в таких специалистах, как бухгалтер, сметчик, копирайтер, корректор, переводчик, билетер, оператор кол-центра, — сказала Стюрина. — Санкционное давление также оказало влияние на спрос во многих сферах. Ярким примером служит туризм и авиация. Закрытое небо и границы вынуждают сокращать персонал. Ситуация напрямую связана с изменением геополитической обстановки, поэтому прогноз неутешительный, по крайней мере на первую половину 2023 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России вырастет спрос на логистов, менеджеров и учителей.