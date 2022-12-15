Москва, 15 декабря, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия, в отличие от Запада, продолжает помогать с продовольствием беднейшим странам Африки и Азии.

Feed My Starving Children (FMSC) В Африке

«Продолжаем экспортировать на мировые рынки минеральные удобрения. За 11 месяцев текущего года уже поставлено более 25 миллионов тонн. В отличие от западных стран, которые беззастенчиво тянут одеяло на себя, Россия напротив, помогает именно беднейшим государствам Африки, Азии и других регионов», — заявил Путин 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Также президент РФ отметил, что Россия в ближайшие месяцы готова бесплатно передать нуждающимся странам порядка 260 тысяч тонн удобрений.

Как передает ИА REGNUM, ранее Владимир Путин также заявлял об отсутствии у России необходимости занимать деньги западных банков.