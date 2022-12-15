Москва, 15 декабря, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Страны Евросоюза позволяют Соединённым Штатам вытирать о себя ноги. Об этом 15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что на фоне вводимых западными странами санкций Россия будет расширять взаимодействие с теми, кто в этом заинтересован. По словам Путина, Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции. А вот Евросоюз от санкций только пострадал.

«Чего же добивалась та же самая Европа введением ограничений? Прежде всего, невиданного, как говорят экономисты, форсированного скачка инфляции в своей собственном доме ― в еврозоне. В ноябре она составила в целом по еврозоне 10%», ― привёл цифры российский лидер.

Он подчеркнул, что сегодня уже сами власти Евросоюза говорят о том, что политика главного партнёра ЕС ― Соединённых Штатов — прямо ведёт к деиндустриализации Европы.

«Даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды. Мол, почему вы с нами так поступаете?» ― добавил Путин.

При этом ничего удивительного президент России в этом не видит. По его словам, как «ещё поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги».

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз готовится ввести девятый пакет антироссийских санкций. Однако пока главы МИД стран ЕС не смогли прийти к соглашению по этому вопросу. Ожидается, что санкции затронут 200 физлиц, компаний и организаций, включая три банка, предприятия военно-промышленного комплекса, энергетического комплекса и горнодобывающей промышленности.