Москва, 15 декабря, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назвал российский рубль одной из сильных мировых валют. Глава государства связал его укрепление с начала 2022 года с переводом расчета за газ на рубли. Об этом президент России заявил 15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Уровень цен в России, после серьезного всплеска в марте–апреле, начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года», — заявил Владимир Путин.

Напомним, 23 марта 2022 года президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за российский природный газ на рубли для недружественных стран.

По поручению Путина в кратчайшие сроки был реализован комплекс мер по переводу оплаты за газ, поставляемый Россией в так называемые недружественные страны, не за евро и доллары, а за российские рубли.