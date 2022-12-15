Москва, 15 декабря, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Истребительной авиацией воздушно-космических сил России сбит украинский истребитель МиГ-29 в районе села Яблоновка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга 15 декабря.

Минобороны РФ ВКС России

«Авиацией ВКС России… сбит самолет МиГ-29 ВСУ», — сказал он.

Ранее также сообщалось об уничтожении свыше 40 украинских боевиков Вооруженными силами России на красно-лиманском направлении.

Как передает ИА REGNUM, в ходе брифинга также сообщалось, что ВС РФ удалось успешно отразить попытки атак ВСУ в направлении Купянска.