Брюссель, 15 декабря, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Санкции против России, пакет которых обсуждают страны Евросоюза, не должны быть мягкими, считает президент Литвы Гитанас Науседа. Он высказался против некоторых послаблений санкций, осудив, в частности, попытки ряда стран ЕС ослабить их под предлогом продовольственной безопасности Европы. Об этом глава Литвы заявил перед европейским саммитом, который проходит 15 декабря в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Гитанас Науседа

«Необходимо сохранять санкции как можно более жесткие. Есть некоторое беспокойство в связи с попытками ослабить механизм санкций под прикрытием продовольственной безопасности», — заявил Науседа.

В частности, он отметил, что вопрос продовольственной безопасности не может стать предлогом для ослабления санкций в отношении «некоторых российских олигархов».

Напомним, очередной девятый пакет санкций против России обсуждают 15 декабря представители стран ЕС. Это последний в 2022 году саммит стран Евросоюза.