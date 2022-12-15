Брюссель, 15 декабря, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В данный момент глава правительства Испании Педро Санчес делает попытки убеждения канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в том, чтобы они согласились на снижение потолка цен на газ. Об этом 15 декабря сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

По словам последних, последний в 2022 году саммит Евросоюза должен послать четкий сигнал по поводу необходимости достижения такого соглашения из-за важности «вмешательства в рынок, который не работает», а также ставит экономику сообщества под угрозу.

При этом 13 декабря в ходе встречи в Брюсселе главы минэнерго стран — участниц Евросоюза не смогли согласовать ограничение цен на газ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что считает, что страны Евросоюза смогут договориться о максимальной цене на природный газ на европейском саммите в Брюсселе или на предстоящем совете министров энергетики.