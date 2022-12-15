Анкара, 15 декабря, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Анкара выступает за создание союза с Москвой и Дамаском и предлагает ряд шагов в данном направлении. Об этом 15 декабря заявил журналистам президент Турции Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы хотим сделать шаг в качестве трёхстороннего союза Сирия — Турция — Россия», — заявил турецкий лидер.

По его мнению, нужно провести встречи между представителями разведывательных служб трёх стран, потом — глав министерств обороны, а потом — министров иностранных дел. После этого Эрдоган предлагает провести совместную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Сирии Башаром Асадом.

«Давайте соберёмся вместе как лидеры. Я предложил это господину Путину, и он отнесся к этому положительно», — сказал Эрдоган.

Напомним, в ноябре турецкий президент заявил, что Анкара готова на участие России в качестве посредника в переговорах Турции с Сирией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российская сторона готова содействовать этому диалогу.