Москва, 15 декабря, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Решение Канады возобновить санкции против турбин для газопровода «Северный поток», скорее всего, не окажет серьёзного влияния на Россию. Об этом 15 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«Санкции эти по-прежнему, они будут бить не только по тем, против кого они нацелены, но и против европейских потребителей», — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, о решении Оттавы возобновить санкции против турбин для «Северного потока» 14 декабря сообщили в МИД Канады, а также в минприроды страны. В совместном заявлении ведомств объяснили это изменением обстоятельств.