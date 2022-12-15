Москва, 15 декабря, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Лидер СРЗП Сергей Миронов направил официальное письмо главе Минфина Антону Силуанову с предложением организовать выпуск облигационного займа «Народ и армия едины» для финансирования мероприятий в поддержку специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Одним из дополнительных государственных инструментов оказания поддержки проведения специальной военной операции могла бы стать эмиссия целевых облигаций федерального займа под названием «Народ и армия едины» с номинальной неиндексируемой стоимостью облигации не более 500 рублей, с процентной ставкой купонного дохода не более 2%», — предложил Миронов.

Он напомнил, что с 1942 по 1945 год в СССР выпускались специальные военные займы. Всего за годы Великой Отечественной войны было размещено государственных займов на общую сумму 81 млрд 500 млн рублей, по ним в бюджет страны поступило 100 млрд 541 млн рублей.

Министерство финансов России на аукционе 16 ноября разместило три выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на рекордную сумму более 820 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

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