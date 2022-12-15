Москва, 15 декабря, 2022, 12:55 — ИА Регнум. График президента России Владимира Путина не предусматривает его встречи с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Об этом 15 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

Вопрос о возможной встрече глав государств ему задали в связи с тем, что Гаглоев планирует посетить Москву до конца года.

«Нет, пока нет», — ответил официальный представитель Кремля.

Стоит отметить, что о предстоящем визите Гаглоева в Москву ранее сообщил председатель парламента Южной Осетии Алан Алборов. По его словам югоосетинский лидер планирует встретиться с руководством администрации российского президента и рядом министров.