Москва, 15 декабря, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Несмотря на повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22», ситуация на МКС сейчас штатная, сообщили 15 декабря в пресс-службе Роскосмоса.

Nasa.gov Союз

В госкорпорации напомнили, что повреждение произошло сегодня. Экипаж доложил Роскосмосу о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля и о том, что в системе охлаждения упало давление.

«Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента МКС Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным», — сообщили в Роскосмосе.

В рамках выяснения причин случившегося Анна Кикина сделала снимки и записала видео внешней поверхности корабля, используя камеру на установленном на модуле «Наука» манипуляторе. Все эти материалы переданы в Роскосмос, специалисты уже приступили к изучению изображений.

Сейчас, отметили в госкорпорации, все системы МКС и «Союза МС-22» работают в штатном режиме. По итогам проверки будет принято решение по дальнейшим действиям как специалистов на Земле, так и членов экипажа российского сегмента МКС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскосмос объявил, что Прокопьев и Петелин не будут сегодня выходить в открытый космос, хотя такие работы были запланированы. Выход отменили из-за поступившего сигнала системы диагностики «Союза МС-22».