Москва, 15 декабря, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Если в России увеличат сборы с компаний, то это приведет к замедлению экономики, что в настоящее время опасно вдвойне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал инициативу экспертов РАНХиГС, которые предложили увеличить ставку страховых взносов и минимальный стаж для выхода на пенсию, дабы не допустить снижения уровня пенсий в России до «социально неприемлемого».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Увеличение ставки страховых взносов и минимального стажа для выхода на пенсию могут привести к обратным последствиям, — сказал Цыганов. — Увеличение сборов с компаний приведет к замедлению экономики, что сейчас опасно вдвойне. Потенциальные пенсионеры могут посчитать, что вероятность получения пенсии по старости мала из-за увеличения возраста, а сократившаяся зарплата приведет к росту рынка «серой» занятости и зарплат в конвертах, то есть возможен и весьма вероятен рост оппортунистического поведения многих работников».

По его словам, для повышения пенсий в соответствии с ожиданиями общества, которые на сегодня составляют около 30 тысяч рублей в месяц, нужно стремиться повышать доходы граждан и среднюю зарплату работающих.

В свою очередь, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин, заявил корреспонденту ИА REGNUM, что пока российская экономика держится относительно стабильно, хотя, конечно, проблемы есть и присутствует очень большой фактор непредсказуемости дальнейшего развития.

«До конца непонятны долгосрочные последствия санкций и «нефтяной войны». Опасность снижения реальных пенсий до уровня социально неприемлемого, безусловно, есть. Однако предложение повысить взносы для экономики опасно. Общая сумма взносов, которые платит работодатель на заработную плату, составляет 30,2% плюс 13% НДФЛ. Куда еще повышать? Это повышение будет довольно мощным стимулом ухода зарплат в «серую зону». С пенсиями сейчас спешить не надо. При больших дырах в пенсионном обеспечении лучше задействовать средства Фонда национального благосостояния, других фондов, нежели повышать взносы и минимальный трудовой стаж», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщалось ранее, эксперты РАНХиГС предупредили о том, что уровень пенсий в РФ может опуститься до «социально неприемлемого» уровня.