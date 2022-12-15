Москва, 15 декабря, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Американская сторона несёт ответственность за украинские атаки и диверсии в отношении России, сообщила 15 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

В связи с ракетным обстрелом города Клинцы (Брянская область) 13 декабря представитель МИД РФ подчеркнула, что такие действия ВСУ осуществляют «с одобрения США».

Кроме того, американцы «непосредственно участвуют в наведении артиллерийских и ракетных систем, предоставляют ВСУ спутниковую развединформацию». Киев, заручившись этой поддержкой, угрожает ударами чуть ли не по Подмосковью.

Российский дипломат подчеркнула, что у США «не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России и снять с себя ответственность за смерти и разрушения, причинённые американским оружием по американской наводке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об обстреле Клинцов в ночь на 13 декабря украинскими боевиками проинформировал глава Брянской области Александр Богомаз. Ракеты были сбиты системой ПВО.