Симферополь, 15 декабря, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о планах национализировать квартиру Владимира Зеленского в Ялте. Об этом он заявил в интервью ТАСС 15 декабря.

president.gov.ua Владимир Зеленский

«Из принципа именно у него (Зеленского — прим. ИА REGNUM) заберем и кому-то подарим», — сказал Аксенов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Севастополя объявили о продлении действия высокого уровня террористической опасности — до 27 декабря.