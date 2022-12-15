Пекин, 15 декабря, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Главной целью стратегии США на африканском континенте является сдерживание Китая, пишет газета Global Times.

state.gov Саммит США — Африка 2022

Журналисты издания отмечают, что главной целью США остается сдерживание экономической экспансии Китая, а не помощь странам Африки. Такой подход, конечно, противоречит интересам африканских стран, так как США не рассматривают их в качестве равноправного партнера, полагают в издании.

«США превратили стратегию в отношении Африки в гордиев узел, поставив своей целью недопущение расширения влияния Китая», — сообщает издание.

Напомним, саммит США — Африка проходит в Вашингтоне с 13 по 15 декабря. В саммите принимают участие 49 главы государств и правительств Африки, а также представитель Африканского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США должны уважать желание стран Африки развивать международное сотрудничество.