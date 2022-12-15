На учениях белорусские военные совершили марши к границе с Украиной
Минск, 15 декабря, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Боевая техника России и Белоруссии была переброшена к границе с Украиной, сообщает 15 декабря телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
mil.by
Военная техника армии Белоруссии
Отмечается, что эту информацию прозападные информационные ресурсы оценивают негативно.
Между тем перемещение военной техники осуществляется российскими и белорусскими военными в рамках учений, о которых белорусское командование объявило 13 декабря.
В Минобороны России также освещали подготовку к учениям. В частности, рассказывалось о том, как военные отрабатывают навыки штурма укреплённых районов.