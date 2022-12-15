Москва, 15 декабря, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» (МСП), в России открылись уже 443 центра поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Обратиться в Центры могут как действующие, так и начинающие предприниматели, а также самозанятые, экспортеры, инвесторы и физлица, которые только планируют открыть своё дело, информирует платформа мойбизнес. рф.

Пресс-служба администрации Липецкой области Центр «Мой бизнес»

Отделения Центров действуют по принципу «одного окна» и предоставляют посетителям по всей стране необходимую помощь и господдержку: начиная от нефинансовых мер поддержки бизнеса — консультаций, обучения или софинансирования части расходов, и заканчивая финансовыми мерами — помощи в получении государственных субсидий, оформлении льготных кредитов, а также гарантийной поддержке бизнеса.

Офисы для предпринимателей работают от Калининграда и до Камчатки, охватывая все сферы бизнеса и помогая в том числе совместным проектам предпринимателей из разных регионов.

При помощи супруга и господдержки жительница Иркутского района Анастасия Медякова открыла цех по производству мясной продукции. Бизнес идет в гору, и новоиспеченный предприниматель планирует расширять производство.

«В Центре поддержки предпринимательства «Мой Бизнес», куда я обратилась, выдержала конкурс и попала в пятерку грантообладателей. Бизнес-план получился хорошим. Мне выделили 112 тыс. рублей. Фактически Центр помог с сертификацией и декларированием продукции, бухгалтерией. Оборудование свое было уже, но я не знала многого в бизнесе. Благодаря этой поддержке я очень хорошо расширила производство, — рассказывает Анастасия. — Специалисты Центра мне постоянно звонят, предлагают поддержку, думаю и дальше работать с «Моим бизнесом».

В 2020 году сахалинка Екатерина Мальцева вместе со своим партнером из Москвы Мариной Бутенко запустила первый продукт — свитер с уникальным воротником-маской. Тестовый тираж актуального по тем временам предмета одежды раскупили за пять дней.

«Мы организовали производство. В нас поверили в Сахалинском фонде развития предпринимательства, сказали, что это уникальный кейс для нашего региона, — рассказала Екатерина. — В этом году вышли на внешний рынок при содействии регионального Центра поддержки экспорта. Отправили образцы в Берлин. Наладили отношения и по оптовым поставкам в российские регионы».

В марте 2023 года с господдержкой Екатерина и Марина отправятся на международный конгресс в Объединенные Арабские Эмираты в составе делегации ассоциации «Женщины бизнеса». И уже думают, что могут предложить для арабского рынка. А пока девушки готовятся к поездке, Центры «Мой бизнес» продолжают расширять перечни услуг по всей стране.

«В этом году началась стандартизация самых популярных региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса, для того, чтобы во всей стране был единый простой и понятный подход к получению государственной поддержки. Всего планируется стандартизировать 20 услуг до конца 2023 года — это более 50% всех предоставляемых региональных мер поддержки. В настоящий момент 25 регионов со своими информационными системами уже интегрированы в платформу. Для остальных — созданы специальные личные кабинеты, где они смогут принимать заявки от бизнеса, а также вести коммуникацию с ФНС и Минэкономразвития», — пояснил глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

По словам главы предпринимательского общественного объединения «Опора России» Александра Калинина, в 2022 году сохраняется достаточно стабильная ситуация в малом и среднем бизнесе.

«Это было достигнуто прежде всего за счёт клиентоцентричности мер и созданной за последние годы новой инфраструктуры поддержки МСП. «Эта большая системная работа, основанная на цифровизации, единых подходах поддержки, даёт свои результаты. Для бизнес-объединений ключевым здесь является выдача постоянной обратной связи, генерация идей и поддержка тех начинаний, которые мы разрабатываем с Правительством РФ, регионами», — отметил Александр Калинин.

О том, что на текущий момент реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в целом достигает 98%, а по ряду ключевых показателей и результатов наблюдается перевыполнение, сообщила директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян. По её словам, этому в том числе, способствовала донастройка мер поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.