Брюссель, 15 декабря, 2022, 08:44 — ИА Регнум. С официальным призывом к России вывести свои войска с территории Украины готовятся обратиться Европейский союз и Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 15 декабря сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По данным издания, проект новой совместной декларации разрабатывался на протяжении нескольких месяцев, однако затем работа над ним была приостановлена из-за напряжённых отношений Турции и Кипра.

Также уточняется, что декларацию планируется опубликовать в начале 2023 года и, как рассказал изданию один из дипломатов, в нём будет содержаться посвящённый Китаю раздел, который добавили по инициативе Германии.

При этом указывается, что сам текст документа в большей части ничем не примечателен, однако его официальное обнародование было бы существенным дипломатическим достижением, так как на его подготовку ушли месяцы. Кроме того, добавляется, что вначале планировалось, что указанную декларацию подпишут на саммите НАТО в Мадриде в июне.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что поставки Вашингтоном вооружения Киеву провоцируют прямой конфликт России и Североатлантического альянса.