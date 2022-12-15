Лондон, 15 декабря, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В то, что Крым якобы может вернуться под власть киевского режима, никто в дипломатических кругах западных стран не верит. Об этом 15 декабря сообщает газета Mirror со ссылкой на чиновника Запада.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Никто в дипломатических кругах не верит, что Крым… может вернуться под власть Украины», — говорится в публикации.

Также западный чиновник уточнил, что такого же мнения придерживаются и лидеры США, и даже представители Киева.

«Я не слышал, чтобы кто-то говорил, что Крым можно вернуть, — я также не слышал, чтобы так говорили украинцы. Я был бы очень удивлён, если бы этот сценарий был у кого-либо на уме», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти никогда не признают российскими регионы, которые ранее воссоединились с Россией.