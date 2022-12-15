Mirror: на Западе не верят, что Крым может вернуться под власть Украины
Mirror: никто из дипломатов Запада не верит, что Крым может вернуться под власть Украины
Лондон, 15 декабря, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В то, что Крым якобы может вернуться под власть киевского режима, никто в дипломатических кругах западных стран не верит. Об этом 15 декабря сообщает газета Mirror со ссылкой на чиновника Запада.
«Никто в дипломатических кругах не верит, что Крым… может вернуться под власть Украины», — говорится в публикации.
Также западный чиновник уточнил, что такого же мнения придерживаются и лидеры США, и даже представители Киева.
«Я не слышал, чтобы кто-то говорил, что Крым можно вернуть, — я также не слышал, чтобы так говорили украинцы. Я был бы очень удивлён, если бы этот сценарий был у кого-либо на уме», — пояснил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти никогда не признают российскими регионы, которые ранее воссоединились с Россией.