Москва, 15 декабря, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия») призвал не стесняться и говорить об ударах по Лондону.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва & Лондон

«Месяца четыре назад я предлагал нанести удары по Лондону. Если брать так называемую Европу, то главный рассадник всей гадости — Лондон. Мы слышим из разных источников об ударах по Москве, почему мы должны стесняться говорить подобное?» — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

Парламентарий уточнил, что речь не идет о необходимости «снести всех подряд».

«Надо уничтожить критически важные объекты — пункты управления, военные базы, аэродрома. Я уверен, что каталог в Генштабе у нас должен быть, он уточняется постоянно», — уточнил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Гурулёв призвал быть готовыми к удару ВСУ по объектам по всей России. Он также заявил о необходимости быть готовыми к тому, что Европа готовится к полномасштабной войне на континенте. Парламентарий убежден, что в случае поставок на Украину ATACMS зона поражения составит фактически до Тулы.

В британской столице пройдёт следующая международная конференция по Украине, заявил 13 декабря французский президент Эммануэль Макрон.

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