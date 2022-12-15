Вена, 15 декабря, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Протестная активность на европейской территории будет только нарастать, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

Австрийский чиновник объяснил происходящее политикой властей стран ЕС, которая фактически разоряет бедные слои населения. Антироссийские санкции приводят к тому, что люди боятся оказаться без работы, «не хотят мёрзнуть».

«Демонстрации и протесты на улицах также усилятся», — рассказал Штрахе в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что европейцы видят, как на фоне усиления санкций их правительства наращивают поставки вооружений — вместо «мирных инициатив». Для европейцев эти «противоречия» становятся всё более очевидными.