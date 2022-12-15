Пекин, 15 декабря, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Китай осуществил успешный запуск спутника дистанционного зондирования Yaogan-36, 15 декабря сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники на своей странице в социальной сети WeChat.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Аппарат был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя CZ-2D («Чанчжэн-2D»), который стартовал с космодрома Сичан в 02:25 по местному времени (21:25 мск 14 декабря). Этот запуск стал 455-м по счету для ракет серии «Чанчжэн».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Китай успешно запустил в космос два экспериментальных спутника Shiyan-20, которые будут использоваться для научных экспериментов, а также контроля над окружающей средой и испытания новых технологий.