Москва, 15 декабря, 2022, 04:17 — ИА Регнум. Похолодание с крепкими морозами, большим количеством солнца и отсутствием осадков ожидается в начале предстоящей недели в Москве. Об этом 14 декабря рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Зима. Мороз

По словам метеоролога, понижение температуры начнётся уже в воскресенье, 18 декабря. Температура воздуха опустится до — 7…-12 градусов и будет сохраняться на этом уровне всю ночь. Уже на следующий день, 19 декабря, днём температура воздуха понизится до -8…-13 градусов, а ночью ожидается -15…-16 градусов.

Как отметил Вильфанд, температурный фон в начале предстоящей недели будет наблюдаться на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Но при этом погода будет, по словам специалиста, «приятной», солнечной, осадков не ожидается.

«Вас удручают и пугают морозы, но напрасно, они гораздо безобиднее погоды в начале этой недели», — добавил метеоролог.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве на предстоящих выходных ожидается морозная погода.