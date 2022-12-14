Доха, 15 декабря, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Сборная Франции по футболу обыграла команду Марокко и стала вторым финалистом чемпионата мира, который проходит в Катаре.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Игра завершилась со счетом 2:0. Голы за французов забили защитник Тео Эрнандес (на 5-й минуте) и нападающий Рандаль Коло-Муани (79-я минута).

18 декабря в Катаре пройдет финал ЧМ по футболу, в котором Франция будет соперничать с Аргентиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в рамках четвертьфинала чемпионата мира по футболу французская сборная обыграла английскую команду со счетом 2:1. Победа была одержана французами по итогам послематчевых пенальти.