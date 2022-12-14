Вашингтон, 15 декабря, 2022, 00:08 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США объявила об очередном повышении ключевой ставки, сообщает 14 декабря Associated Press.

Kurtis Garbutt Эмблема ФРС США

ФРС усилила свою борьбу с инфляцией, повысив ключевую процентную ставку в седьмой раз в этом году, и сигнализирует о предстоящих новых повышениях.

Глава ФРС Джером Пауэлл на своей пресс-конференции ясно дал понять, что резкое повышение ставок по-прежнему необходимо, чтобы полностью укротить самый сильный инфляционный приступ, поразивший экономику США за последние четыре десятилетия.

Базовую ставка была повышена ещё на полпункта до диапазона от 4,25% до 4,5% и достигла самого высокого уровня за 15 лет. Хотя это меньше, чем предыдущие повышения на три четверти пункта, последний шаг ещё больше увеличит стоимость многих потребительских и бизнес-кредитов и риск рецессии.

Специалисты прогнозируют, что ключевая краткосрочная ставка достигнет диапазона от 5% до 5,25% к концу 2023 года. Это говорит о том, что ФРС готова повысить базовую ставку еще на три четверти пункта.

В своих обновленных прогнозах эксперты ФРС предсказали более высокий уровень безработицы в 2023 и 2024 годах. Предполагается, что уровень безработицы подскочит с нынешних 3,7% до 4,6% к концу 2023 года.

Примечательно, что повышение ключевой ставки было осуществлено лишь через неделю после того, было объявлено замедлении роста инфляции в США.