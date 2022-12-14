Батон-Руж, США, 14 декабря, 2022, 23:09 — ИА Регнум. В штатах Лузиана и Миссисипи прошли разрушительные торнадо, приведшие к человеческим жертвам, сообщает 14 декабря Associated Press.

nssl.noaa.gov Торнадо

Торнадо повредили значительное количество домов, особенно передвижных, и уничтожили часть сельскохозяйственных построек.

Так, в Луизиане властям потребовалось несколько часов, чтобы найти тела матери и ребёнка, которые считались пропавшими без вести после того, как торнадо обрушился на сельскую общину Кейтвилл близ города Шривпорт.

Тело ребёнка было найдено в лесу, в полумиле от того места, где находился их дом. Тело матери было обнаружено на соседней улице. Местный шериф заявил, что от дома, где проживала погибшая семья, вообще ничего не осталось.

Напомним, что в последние дни на значительной части территории США происходят стихийные бедствия. В северных и центральных районах идёт сильный снег, а на юге бушуют ураганы и торнадо.