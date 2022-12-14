Москва, 14 декабря, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Минцифры России выступает против введения запрета на удалённую работу для IT-специалистов, которые решили проживать за рубежом. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровая экономика

По мнению авторов сообщения, запрет негативно повлияет на конкурентоспособность отечественных компаний.

«В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей», — говорится в заявлении.

В ведомстве призывают оставить вопрос о том, в каком режиме должны работать сотрудники, на усмотрение IT-компаний. При этом в Минцифре призывают оценить риски при использовании работающих за границей специалистов в критических важных сферах.

«При этом Минцифры считает невозможным такую удалённую работу разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем», — подчеркнули в министерстве.