В Минцифры РФ призвали не запрещать IT-специалистам работать из-за границы
Минцифры России выступило против запрета удалённой работы для IT-специалистов, выехавших за рубеж
Москва, 14 декабря, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Минцифры России выступает против введения запрета на удалённую работу для IT-специалистов, которые решили проживать за рубежом. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба ведомства.
По мнению авторов сообщения, запрет негативно повлияет на конкурентоспособность отечественных компаний.
«В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей», — говорится в заявлении.
В ведомстве призывают оставить вопрос о том, в каком режиме должны работать сотрудники, на усмотрение IT-компаний. При этом в Минцифре призывают оценить риски при использовании работающих за границей специалистов в критических важных сферах.
«При этом Минцифры считает невозможным такую удалённую работу разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем», — подчеркнули в министерстве.