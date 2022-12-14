Баку, 14 декабря, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Баку отрицает, что протестующие активисты заблокировали единственную дорогу в Нагорный Карабах. Об этом 14 декабря заявил журналистам глава пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По его словам, активисты якобы не мешают движению, а только выражают недовольство тем, что в Нагорном Карабахе «незаконно» добывают полезные ископаемые.

«Ещё раз заявляем, что азербайджанская сторона готова обеспечить гуманитарные потребности армянского населения, проживающего на наших территориях», — сказал Гаджизаде.

Напомним, 12 декабря несколько сотен жителей Азербайджана пошли по Лачинскому коридору, заявляя, что двигаются в Нагорный Карабах, чтобы помешать там добыче полезных ископаемых. Российские миротворцы остановили толпу, чтобы избежать столкновений с местным населением. В итоге трасса оказалась заблокирована. Нагорный Карабах с тех пор фактически находится в блокаде, так как других дорог из республики в Армению нет.