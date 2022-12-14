Ереван, 14 декабря, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Оппозиционная Республиканская партия Армении (РПА) 14 декабря вывела сторонников на акцию протеста в Ереване возле здания правительства республики. Об этом сообщает агентство Yerevan․Today.

Mil.ru Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

По данным журналистов, акция посвящена блокаде Нагорного Карабаха, которая длится более двух суток из-за блокирования дороги в республику активистами из Азербайджана.

«Дорогие соотечественники диаспоры, пришло время посредством ваших политических властей помочь Арцаху бороться и противостоять действиям Баку», — заявил зампредседателя РПА Армен Ашотян.

Он также поблагодарил российских миротворцев, которые продолжают защищать интересы жителей Нагорного Карабаха.

«Я знаю, что есть необходимость более резких действий, политического решения», — добавил Ашотян.

Напомним, 12 декабря толпа жителей Азербайджана, называющих себя эко-активистами, двинулась по трассе Горис — Степанакерт, пытаясь попасть на рудники в Нагорном Карабахе. Их остановили российские миротворцы. После этого активисты заблокировали дорогу. В Баку заявили, что это инициатива граждан.