Мюнхен, Германия, 14 декабря, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Снег и гололедица стали причиной множества ограничений в Баварии. Так, в аэропорту Мюнхена из-за непогоды не работают все взлётно-посадочные полосы. Об этом 14 декабря сообщает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

(сс) Me Roe Аэропорт Мюнхена

В результате в воздушной гавани было отменено более 130 рейсов, почти 30 рейсов перенаправлены в другие аэропорты. Аэропорт Нюрнберга сообщил об отдельных отмененных рейсах.

Когда будут возобновлены полёты, зависит от погодных условия, пояснил представитель воздушной гавани.

Добавим, что из-за гололёда в Мюнхене и Аугсбурге закрыты городские кладбища. В Верхнем Пфальце из-за гололеда и снега только в начале дня полиция зафиксировала в общей сложности 20 дорожно-транспортных происшествий.