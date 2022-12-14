Париж, 14 декабря, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Во Франции жандармы провели обыски в штаб-квартире партии «Возрождение» и в парижском офисе консалтинговой фирмы McKinsey в рамках судебных расследований, связанных с финансированием американской консалтинговой фирмой президентской кампании Эммануэля Макрона в 2017 году, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Жандармы парижского следственного отдела запросили архивы предвыборной кампании 2017 года и обыскали часть помещений.

«Для правосудия нормально проводить свободное и независимое расследование, чтобы пролить свет на этот вопрос», — отреагировало руководство партии большинства «Возрождение».

Два судебных расследования были начаты 20 и 21 октября национальной финансовой прокуратурой. Первое расследование начато по пунктам «ненадлежащее ведение предвыборного учета» и «несовершение элементов учета в контексте предвыборной агитации». Второе расследование касается «фаворитизма» и «сокрытия фаворитизма».

Сообщается также, что дюжина сотрудников консалтинговой фирмы McKinsey, которую команда Макрона широко использовала в течение первого пятилетнего срока, работала на добровольной основе над разработкой программы кандидата перед выборами в 2017 году.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя дело McKinsey, призвал установить факты и добиться полной прозрачности в данном вопросе.